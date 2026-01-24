◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第21戦（2026年1月24日 北海道・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル））

女子個人第21戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）は130メートル、126・5メートルの合計256・7点で日本勢最高位となる4位に入った。優勝はニカ・プレブツ（20＝スロベニア）で今季12勝目。129メートル、128メートルの合計279・4点だった。

1回目で130メートルをマークし、2位につけた丸山。コーチリクエストでスタートゲートを1段下げた2回目は126・5メートルと飛距離を伸ばせず、アビゲイル・ストレート（カナダ）、アンナオディネ・ストレム（ノルウェー）に逆転を許し、表彰台を逃した。「飛び出した時にタイミングも遅れた感じがした。コーチの要望に応えることができなくて悔しい結果になってしまった」と振り返った。

25日には、五輪前国内ラストゲームとなる個人22戦を迎える。「やってきたことができれば、1本目みたいに飛べるということが分かったので、また切り替えて頑張りたい」と力を込めた。