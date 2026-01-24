市民に向けた緊急通報用電話番号「１１８番」のＰＲ活動が行われた＝１８日、横須賀中央駅前Ｙデッキ（横須賀海上保安部提供）

横須賀海上保安部はマリンレジャーにおける安全確認の重要性を呼びかけている。同部がまとめた、２０２５年の管内での船舶事故のうちプレジャーボート（ＰＢ）の事故件数が約１０年ぶりに４０件を上回った。安全確認不足などにより船舶同士や岸壁への衝突事故などが起きており、担当者は「小型船舶を航行する際は過信せずに順守事項を適切に守ってほしい」と訴える。

同部によると、昨年のＰＢの事故は４１件（速報値）。コロナ禍の２０〜２３年は２０件台と減少傾向だったが、４０件を上回るのは１４年（４８件）以来となった。

ＰＢにはプレジャーモーターボートや水上バイク、プレジャーヨット、カヌーなどがあり、プレジャーモーターボートの事故が２３件（うちクルーザーボート１２件、モーターボート１１件）と最も多く、プレジャーヨットとミニボートが各５件で続いた。

事故は、小型船舶操縦士免許取得後３年以内の利用者だったり、安全な航行のために国土交通省が定めている順守事項の確認や実施を怠ったりしているケースが多いという。

昨年１２月末の日没後に、横須賀港内の岸壁にクルーザーボートが衝突する事故が発生。利用者の４０代男性は衝突で転倒、上顎を骨折した。埼玉県内から江戸川を下り、横須賀方面まで訪れていたが、免許取得後３カ月と経験不足で、海図の把握や、船上での見張りも不十分だった。