お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が、２４日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）で、アンガーマネジメントで成功した先輩芸人のエピソードを紹介した。

その芸人は現在、米国で活動するたむらけんじだという。たむらは知人が小さい頃食べていたドレッシングを気に入り、「これうまいやん。これ売ったら売れるんちゃうん」と商品化を企画。会社を探して３００本発注したが、間違って１６００本製造されてしまったという。

高橋は「普通怒るやん。でも、たむらさんはアンガーマネジメントが大事やから」と、怒らずに１６００本の在庫を抱えた。翌日、たむらは飲食店関係者と食事に行き、ドレッシングを試食をしてもらい「これいくらで仕入れれるの？」と聞かれ、６００本購入してもらったという。高橋は「３００本やったらそんなことになってない。そこから残ったヤツをスーパーに持って行ったら全米で売ることになって、ドレッシング事業が絶好調らしいです」と話すとゲストの小島瑠璃子も「マジ〜！」と驚いていた。

高橋は「怒らへんってことが何か運を呼び込むことになる」と感心していた。