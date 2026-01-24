◆テニス ▽全豪オープンテニス第７日（２４日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２４日＝吉松忠弘】３度目の優勝に挑む世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、地元選手として女子シングルスにただ１人残った大会推薦出場で同１６８位のマディソン・イングリス（オーストラリア）との３回戦を前に、左脇腹のけがで棄権した。

大会は、棄権することになった大坂との質疑応答を公開。その一問一答は、次の通り。

― 負傷について、その状態や最初に感じた時期など、少し説明してください。

大坂 「以前にも何度か経験したけがで、今回は我慢してプレーできると思っていた。前の試合も痛みを感じながらプレーしたが、今日の試合前に休めば大丈夫だろうと思った。でも、ウォームアップ（練習を）したら痛みがひどくなってしまって…」

― 医師からの見通しは？長期化するか、今後の対応を決めるために、さらに検査が必要ですか？

大坂 「確かに、追加の検査は必要。妊娠からの復帰で体が変わったのは明らかなので、ここは慎重に対応しなければならない。何人かの医師と相談する必要があると思う」

― もちろん、望んだ形で大会を去ることにはなりませんでしたが、最初の数試合では、あなたの衣装や入場パフォーマンス、そしてプレーの仕方も含めて、素晴らしい思い出がたくさん生まれたと思う。

大坂 「もちろん皆さんが、私の衣装を楽しんでくれたのはうれしかったけど、何よりここでテニスができたことが楽しかった。３セット試合を２試合も戦えたし、身体的にも本当に健康な状態だった。腹筋は別だけど。フィットネス面では本当に良い感じだった。それ以外は、とても健康でいられることに感謝している。今年の残りの期間も良いテニスができればと思っている」