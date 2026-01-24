◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２４日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪代表、丸山希（北野建設）は、合計２５６・７点で４位にとどまり、表彰台を逃した。

１回目に１３０メートルを飛んで２位。２回目は他選手からスタートゲートを１段下げて挑んだが、１２６・５メートルと飛距離を伸ばせず順位を落とした。丸山は「２回目はゲートが下がって目線だとかを考えすぎてしまった。ちょっと足裏のポジションを迷ってしまって、薄くなってしまった」と反省した。

２３日の五輪代表会見で今の状態を「８５％」と話した。２４日、五輪前最後の国内大会に出場し、最終仕上げに入る。「ここにきてちょっと後ろ重心で落ちてしまうジャンプが続いているなと感じています。まずはアプローチ（助走姿勢）をやっていきたい。飛距離がでないと上位には悔い込めないので。今日、薄くなったところを最優先にやっていきたい」と気持ちを引き締めるた。