目的別に飲むお店を決めるなら？【東京】で今行くべき“エリアの特徴”をご紹介♡

東京は魅力的な飲みスポットが多くてつい迷っちゃう！そこで今回は、飲むお店を決めるときにチェックしておきたい「エリアの特徴」をご紹介します。大人数でワイワイ？それとも、ひとりでゆっくり？目的別にあわせて、今行くべきエリアの特徴を掴んでおこう♡

Check! 東急東横線 大人数で朝までワイワイさわぐなら アクセス良好で集まりやすい！飲みつつ映えるお店や料理がズラ〜リRay世代が多い若者の街で出会いも豊富♡ 都心からのアクセスがよく、沿線に大学も多い東横線は、まさに若者が集うエリア。渋谷や中目黒、学芸大学などの駅には、店内も料理も映え確実なNEO居酒屋が多数！

Check! 京王井の頭線 音楽やアートetc. サブカルを深める夜には ディープなカルチャーに浸りたい日におすすめ地域に根ざしたメロウなお店がある！ひとりで落ち着いた夜を過ごせる 下北沢や吉祥寺を通る井の頭線沿線は、ライブハウスや古着屋さんなどが多いから、バーもカルチャーを楽しめるお店がたくさん。同じ趣味の友だちとも知り合えるかも！

Check! 東急田園都市線 新たなコミュニティを見つけたい！ 飲み好きな業界人に人気のスポット親しみやすいムードで友だちができやすい！アットホームだから誰かと語りたいときに♡ 池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学。気取らないのに、どこかあか抜けた空気の田園都市線は、カメラマンやスタイリストと業界人の出没エリア♡ もしかしたら憧れの人ともつながれちゃうかも！？

Check! 東京メトロ銀座線 エンタメ気分で下町ムードを楽しみたい とにかく安くお酒を飲みたいならココ！いつもと違うディープスポットで味変昭和レトロでエモい夜に♡ 渋谷から浅草をつなぐ銀座線は、新橋、上野とお酒好きに人気のエリアが集まる。気軽にセンベロできるお店が多く、常連さんとの会話も楽しめるので、人に会いたい夜に行くのもアリ♡