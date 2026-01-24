新党・中道改革連合への移籍を拒絶していた原口一博前衆院議員が２４日、会見し、河村たかし前衆院議員と新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げると発表した。

「政党要件５人を満たすことによって立ち上げました」とした。

河村氏は共同代表を務めていた日本保守党を離党。その際に百田尚樹代表とのトラブルを主張していた。

百田氏は、原口氏と河村氏の新党に対して２３日からＳＮＳに連投。「おいおい、マジかよ。原口さん、河村たかしなんかと組んでも得することはないよ。いや、むしろ評判下げるだけやで」「悲しいね 政治の世界に入って目にするのはこんなんばっかり。原口さんは鍋島藩のサムライだと思っていたが、議席が欲しいだけの政治屋でした」と投稿した。

「溺れる者はクソをも掴む」と激しく非難し、「もう気分が悪いから」と先日に原口氏が出演した「百田尚樹チャンネル」を非公開にすると通告した。

その後の別投稿では「原口氏を悪く言いましたが、よく考えてみれば、彼は可哀想な人かもしれません。立憲の執行部があんなバカな決断をしなければ、彼もこんなふうにはなってなかったでしょう。精神的に追い込まれたところを河村たかしに利用されたのかもしれません。ある意味で被害者です。悲しいですね」とも記した。