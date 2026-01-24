【義両親に…バラすな！】ツラい過去「妊娠中は何が起こるかわからない…！」＜第5話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第5話 慎重になる理由
【編集部コメント】
マユさんがここまで妊娠報告時期にこだわる理由は、実は過去に流産をしてしまっていたからでした。妊娠すれば当然わが子をこの手に抱けるものだと信じて疑っていなかったマユさん。流産はとても悲しいできごとだったことでしょう。妊娠初期の流産はよくあることだと言われても、簡単に割り切れるものではありません。そんなマユさんの心にそっと寄り添ってくれたのが、実両親だったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
