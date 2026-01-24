ケンカと仲直りを繰り返す凸凹女子タッグに思わずヒヤッとする場面が。NXTの女子タッグ戦線で、注目コンビに起きた“連携ミス”がファンの間で波紋を広げている。

【映像】思わずヒヤッ…人気女子タッグ“まさかの”連携ミス

問題のシーンが起きたのは、日本時間1月21日に放送されたNXT。次期NXT女子タッグチーム王座挑戦権を懸け、ザリア＆ソル・ルカ組、ウレン・シンクレア＆ケンダル・グレース組、フェイタル・インフルエンスのファロン・ヘンリー＆レイニー・リードが激突するトリプルスレットマッチが行われた。

試合中盤、ザリア＆ソル組が連携攻撃を狙った場面でアクシデントが発生。ソルが空中から落とし込まれる形になった瞬間、支える役割だったザリアが体勢を崩し、支えきれずに技が決まらなかった。

ザリアは思わず悲鳴をあげ、右肩付近を押さえ明らかに異変を感じさせる様子。リング上の動きが一瞬止まり、観客からもざわめきが広がる。このシーンにファンからは「支えきれなかったのが怖い」「ザリアの肩大丈夫？」「ヒヤッとした」「無理してないといいけど」といった心配の声が相次いだ。

それでも、試合は流れを持ち直したザリア&ソル組が勝利。次期王座挑戦権を手にしている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved