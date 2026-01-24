近畿日本鉄道株式会社と柏原市（大阪府）は２４日までに、３月２１日に近鉄大阪線の廃線トンネル「旧玉手山トンネル」と「旧大阪鉄道亀瀬隧道」（亀の瀬トンネル）を見学する「旧玉手山トンネル・亀の瀬トンネル見学ツアー」を催行すると発表した。

同ツアーでは、近鉄が管理する「旧玉手山トンネル」と、柏原市の指定有形文化財（建造物）である「旧大阪鉄道亀瀬隧道」の歴史ある２つのトンネルを見学することができる。また、途中の「亀の瀬地すべり歴史資料室」と「旧大阪鉄道亀瀬隧道」では、歴史的価値や魅力を、ボランティアガイドの案内で聞くことができる。

「旧大阪鉄道亀瀬隧道」の見学では、約４０メートルの空間に日本遺産「龍田古道・亀の瀬」にまつわる歴史や、四季の情景交えたプロジェクションマッピングが投影される。

募集人員は２５人（最少催行人員４０人）。募集期間は今月２６日午前１０時から、３月７日午後１１時５９分まで。当日は河内国分駅前に午前９時５０分集合。同駅前午後３時３５分頃解散。主な駅からの旅行代金は大阪難波駅発おとな１万２０００円、こども１万１５２０円など。旅行代金には近鉄往復運賃、貸切バス代、昼食代、お土産代、イベント料、諸税などが含まれる。詳細は「近鉄旅の予約センター」まで。