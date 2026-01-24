小倉競馬で偉業を達成した名手に、ＳＮＳ上では賛辞の声が続出している。

１月２４日の小倉競馬１１Ｒで行われた古馬牝馬による重賞・小倉牝馬Ｓは、クリストフ・ルメール騎手が１番人気のジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）で勝利。道中は中段待機し、上がり３ハロン３３秒９の末脚を引き出し、同馬を重賞初制覇に導いた。

この勝利でルメール騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利を飾るとともに、小倉での重賞初ＶとなりＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成した。

これまで全１０場重賞制覇を達成した騎手は、９６年の安田富男騎手をはじめ、武豊騎手（９７年）、藤田伸二騎手（０４年）、横山典弘騎手（１６年）、秋山真一郎騎手（１８年）、池添謙一騎手（２０年）、松山弘平騎手（２５年）の７人。

ルメール騎手のＪＲＡ初騎乗は０２年１２月７日の中京２Ｒ（１５頭立て１２着）で、初勝利は同１２月８日の中京２Ｒ。そこから勝利を積み重ね、この日の重賞勝ちで、重賞勝利はＧ１・５７勝を含む１７１勝（札幌７勝、函館２勝、福島１勝、新潟２勝、東京６６勝、中山２９勝、中京７勝、京都２５勝、阪神３１勝、小倉１勝）となった。

史上８人目となる記録にルメール騎手は「ベリーベリーハッピー。（全１０場重賞制覇は）すごくうれしいですね。小倉競馬場で重賞のコンプリートできて良かった」などとコメントし、喜びを表した。

同騎手は、この日、６鞍騎乗し１着３回、２着２回、３着１回と全て馬券圏内の活躍。記録とともに、ネット上では「やっぱり競馬はルメール」「寒いのによくがんばりました」「まじでかっこよすぎた」「逆張りしてしまって反省。申し訳ありませんでした」「ルメールのＪＲＡ全１０場重賞制覇も見れたし、初めての小倉競馬場がとんでもない儲けもんだった」「小倉でも ルメール様に 逆らうな」「おまワン もうルメールだけ買うわ」「んーーーやはり重賞はルメール」「ルメールさん小倉に来てくれてありがとうございました」「全部馬券にからんでるやん」など称賛のコメントが続出している。