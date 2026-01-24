絶品の「あんかけ」や、こだわりのスープが織りなす1杯など、ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふと、おいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は、新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線です。県都・新潟市の繁華街から住宅街、さらに田園まで日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて、出発進行！

関屋駅周辺をぶらり

豊岡えりなリポーター

「越後線4回目は、関屋駅駅周辺からぶらりとまいります。学校や住宅街が広がるエリアの玄関口です。学生のみなさんに愛される1杯や、個性豊かなラーメンが勢ぞろいです。今回もたくさん食べてきます。行ってきます」

あんかけが多くの人を魅了

エビに、イカといった海鮮に、種類豊富な野菜たちが彩ります。



あんばいの良い絶品の「あんかけ」で多くの人を魅了する1杯がありました。

中華料理をリーズナブルに楽しめる店

関屋駅北口からから歩いて7分。



住宅街の一角に店を構える「中国料理 揚子江分店」。



本格的な中華料理がリーズナブルに楽しめる店ですが 特に、あんかけの料理が人気です。



まずは、「五目ソバ」です。



あんかけは、中華料理歴25年の2代目の女将さんの得意料理。



油通しした海鮮や豚肉などの主役級の食材に加え、様々な野菜たちが、強力な炎であおられます。



いい感じに火が通ったタイミングを見極め、しょう油をはじめ、企業秘密の調味料がリズムよく加えられていきます。



そして、豚と鶏の出汁スープを加えて、ひと煮立ち。



あんは、具だくさんの素材を生かした味付けで、万人が納得する絶妙な硬さに仕上げるのが特徴です。



しょう油スープと麺がスタンバイされた丼に、自慢のあんかけがたっぷりかけられると完成です。



絶品あんかけの「五目ソバ」

「お待たせいたしました！五目ソバです。ごゆっくりどうぞ」



仕上げに胡麻油とネギ油がかけられた「あん」は、食欲をそそる香りが立ち、キラキラ輝いています。



白菜にニンジンにエビにイカに豚肉…そして真ん中には、うずらの卵がのっています。



絶妙な硬さの「あん」は、スープと合わせると、ちょうど良い口当たりになるように計算されています。



閉店した「揚子江本店」の味を受け継ぐ

そのスープは、清湯（チンタン）。



動物系のあっさりなのにコク深い味わいで、今は閉店した新潟市の名店「揚子江本店」の味を受け継いでいます。

麺は、平打ちストレートで、「きしめん」のような形で、濃い味の「あん」との相性は抜群。



こちらも、本店がこだわり続けた麺をそのまま引き継いでいます。



独特な食感と味わいの麺に、五目あんかけが組み合わせられると、うま味が強いのに切れがいい。



そして、後味がさっぱりと感じるラーメンになっています。



絶品あんかけのチャーハンも人気

絶品あんかけは、チャーハンにも寄り添い、多くの人が口を揃えて絶賛する「五目炒飯」になります。



いい具合にあおられた、しっとり感が残る玉子チャーハンに、ベテラン職人の技が光る五目あんがかけられています。



五目あんの相棒が、麺からご飯に変わっても、そのおいしさに陰りはありません。



見た目も美しい「エビソバ」

そしてもう1杯、麺類の人気のものがあるんです。



「お待たせしました。エビソバです」



塩味のあんかけ。



こちらは、ごま油と鶏油（チーユ）が、仕上げにかけられていて、優しさと香ばしさが同居する香り。



シャキシャキ感が気持ちいい白菜やきぬさやなどの野菜たちと、エビの味がしっかりとしているバナメイエビ7尾が並べられています。



贅沢ですよね。優しく心に残るおいしさの1杯は、見た目も美しいです。



守り続けられる伝統のあんかけが、輝きを放っています。



本格中華の技法が駆使された名店のラーメンたち。



ぶらりと訪れたくなりましたよね。



2026年1月15日「夕方ワイド新潟一番」放送より