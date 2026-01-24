新潟地方気象台は２４日午後６時５０分、上・中越に「大雪警報」を発表しました。



下越に出されている「大雪警報」は継続中です。



下越では２４日夜遅くまで、上越、中越では２５日昼前まで、大雪に警戒してください。



警戒対象地域は、以下です。



【大雪警報】

新潟市 燕市 五泉市 阿賀野市 聖籠町 弥彦村



上越市、糸魚川市、妙高市



柏崎市 、南魚沼市、湯沢町



十日町市、津南町



◆雪の予想（２４日午後６時５９分発表）

２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ５０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ４０センチ

中越 山沿い １００センチ

上越 平地 ４０センチ

上越 山沿い １００センチ

佐渡 ２０センチ





２５日午後６時から２６日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ５センチ下越 山沿い ３０センチ中越 平地 １５センチ中越 山沿い ４０センチ上越 平地 １０センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 ５センチ下越では２４日夜遅く、中越と上越では２５日昼前にかけて大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では、２５日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。また、２５日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。