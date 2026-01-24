MLBJAPANは1月19日、公式Instagramを更新し、「皆さんが選ぶ、2025年最高の延長戦はどれ？」と題した投票企画を公開した。投稿では、今季MLBで語り草となった名勝負を振り返りながら、ファンに印象深かった一戦を問いかけている。

投稿画像には、ワールドシリーズ第3戦の延長18回に及ぶ死闘、オールスターゲームで実施された最後の「スイングオフ」、そして劇的な展開となったワールドシリーズ第7戦の歓喜の瞬間が並べられている。それぞれが今季を象徴する名場面として切り取られ、延長戦ならではの緊張感と興奮が伝わるビジュアルとなっている。

【画像】2025年シーズンを彩った名延長戦の数々（画像はMLBJAPAN公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「第3戦はソファから6時間も動けなかった…」「7戦。手に汗かいた」「オールスター最高だった」「そりゃあ、ワールドシリーズ第7戦でしょう…。土壇場での同点、延長に入って以降からの勝ち越しで、あの裏の守り！！ 他に何がありますかいやぁ～！！」といった声が寄せられている。