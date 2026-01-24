「冷静にプレーできなかった」「あまりにも残念な結果」格下ベトナムに敗れてまさかの４位…韓国指揮官が落胆。母国メディアは「歴代最悪代表チーム」と批判【U-23アジア杯】
現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦で、U-23韓国代表がベトナムと対戦。２−２のまま、延長を含む120分間で決着がつかず、PK戦の末に敗れて４位に終わった。
30分に先制された韓国は69分に追いついたが、その２分後にFKで失点。86分に相手が退場者を出すと、90＋７分に追いついたものの数的優位を活かせず、勝ち越しゴールを奪えなかった。
韓国メディア『STARNEWS』によると試合後、韓国のイ・ミンソン監督は「あまりにも残念な結果」と嘆いた。
「冷静にプレーすべきだったが、それができなかった。しかしまだ最終段階ではない。我々は成長を続けなければならないチーム。守備で簡単に失点してしまったのは残念だった。レバノン戦とオーストラリア戦のゴールは良かった部分が多かった」
なお、これまでの歴史上、U-23韓国代表がベトナムに敗れたのは今回が初。同メディアは「ベトナムさえ勝てなかった」「『歴代最悪代表チーム』の不名誉」などと批判している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
