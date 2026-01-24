「トンネルの出口は近い」負傷した23歳日本代表のチーム合流に地元メディアは安堵「小さくない不安を生んだが…」
鈴木彩艶はイタリアに戻ってきた。ただ、パルマは試合への復帰を急がないだろう。
23歳の日本代表守護神は11月のミラン戦で左手を骨折。日本に帰国して手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。復帰には３〜４か月を要すると言われている。
パルマは１月22日、鈴木がチームに戻ってきたことを公式アカウントの投稿で明かした。鈴木はチームメイトやスタッフと交流。コーチに「問題ない」と手を見せるなど、明るい雰囲気だった。
ただ、試合に戻るにはまだ時間を要するだろう。また、離脱期間中にパルマは若手GKのエドアルド・コルビとフィリッポ・リナルディの２人が好パフォーマンスを披露している。鈴木離脱後にフリーで獲得したベテランのビセンテ・グアイタが出場したのは１試合だけだ。
それだけに、専門サイト『Parma Live』は23日、「（鈴木の）ケガはパルマに小さくない不安を生んだ。コルビとリナルディの経験不足から、レギュラー不在で数か月を過ごすのはリスキーと思われたのだ。そこでクラブはグアイタ獲得を決めた」と報じている。
「しかし、時間とともにコルビとリナルディがあらゆる疑念を払しょくした。彼らの確実なパフォーマンスは、クラブの選択が良かったことを裏づけたのだ。スズキのケガは重いものだったが、賢くマネジメントできた。若い守護神たちの成功で、ダメージなく緊急事態に臨むことができたのである」
「これからは日本人守護神の復帰が待たれる。トンネルの出口は近い。だが、パルマは急いでいない。コルビとリナルディが成熟し、リスクや無駄に焦ることを回避できるのだ。スズキは準備が整ってから戻るだろう。その間にチームは堅実で信頼できるGK陣を頼ることができる」
同年代の若きイタリア人守護神たちとのポジション争いは、鈴木をさらなるレベルアップに導くに違いない。ワールドカップに向けて万全の状態で戦列に戻り、再びパルマのゴールマウスで存在感を発揮してくれるのを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついにチームに合流、歓迎を受ける日本代表守護神
