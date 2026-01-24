広島ひと筋に24年間プレーし、“孤高の天才”と呼ばれた前田智徳氏（54）が24日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。同学年にあたる元木大介氏（54）との因縁？を語った。

1989年ドラフト4位指名で広島入り後、アキレス腱断裂など数々の大けがを乗り越えて2119安打を放った前田氏。熊本工3年時には西武を除く11球団から指名の可能性を伝えるあいさつがあった。

広島はドラフト前から「4位で指名する」とスカウトに明言されていたが、ダイエー（現ソフトバンク）は「方針的には3位で」。そのため、本人は地元・九州のダイエーに入るものとばかり思っていた。

だが、ふたをあけてみると、ダイエーからの3位指名はなく、広島4位指名。

「僕を3位でってはずが、元木大介が巨人に行きたいって言ってたんですけど、巨人が指名をせず残ったのでダイエー（次期監督）の田淵（幸一）さんが指名したんですよ」と経緯を明かし、「元木くんが順調に巨人に指名されていれば、僕も順調に3位で（ダイエー）って可能性はあったのかなと思うんですよ。だから巨人さんが元木を（1位で）指名しなかったのがいけないんですよ。ふっふっふ。それがなければアキレス腱を切ってることはなかった」と最後は冗談めかして笑わせた。

なお、元木氏は1989年ドラフトでダイエーからの1位指名を拒否して1年間の浪人生活に突入。翌1990年ドラフト1位で念願だった巨人入りを果たしている。