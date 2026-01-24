余貴美子（69）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた毎熊克哉（38）の主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。「私も（今年で年齢が）70という年になって、あの世とこの世とウロウロする…役もそう。役か現実かがよく分からず、いろいろな役を頂いて棺おけに何度も入りましたし、遺影も何枚も撮って、フワフワした現場でした」と口にした。さらに「元漫才師の役。人生はリハーサルはないけど、お芝居はお稽古ができて幸せだなと思った時間でした」と言い、客席を笑わせた。

「安楽死特区」は、在宅医で作家の長尾和宏氏の19年の同名小説の映画化作品。「安楽死法案」が可決された近未来の日本が舞台で、毎熊は余命半年と宣告されたラッパー酒匂章太郎、大西礼芳（35）がパートナーでジャーナリストの藤岡歩（大西礼芳）を演じた。

余は「安楽死法案」が可決され、国家戦略特区として誕生した「ヒトリシズカ」と名づけられた施設に住む、完全にぼけないうちに死なせて欲しいと願う元漫才師の澤井真矢を演じた。姉妹コンビを組んだ妹たまやを友近（52）が演じた。

余は「おだぶつになるクスリくれ、とか、殺せとか言うシーンを。監督がニヤニヤ、楽しそうに撮っている。何ですかね…役かどっちか分からない状況です」と撮影を振り返り、笑った。友近との共演シーンについては「元歌謡漫才師というお役なので、お稽古もいっぱいしなければいけないんですけど、友近さん、とてもお忙しくて、浅草の演芸場での撮影当日の直前しか打ち合わせできなかった」と振り返った。その上で「『お客さん、いた方がいいですか？』と言われ、私はイヤイヤイヤ…と思ったら、友近さんは『お客さんが座っていた方が、やりやすいでーす』っておっしゃって、スタッフに座っていただいた。本当に生きた心地がしなかった。そこで成仏した感じ…地獄でした」と笑った。

この日は末期がんに苦しむ池田和行（平田満）の妻玉美を演じた筒井真理子（65）や章太郎の主治医・三浦ユカを演じた板谷由夏（50）、章太郎のラッパー仲間ZAGI役で映画初出演したシンガー・ソングライターgb（37）、脚本の丸山昇一氏（77）とプロデューサーを務めた、高橋伴明監督（76）の妻高橋惠子（70）も登壇。

◆「安楽死特区」 国会で「安楽死法案」が可決され、国家戦略特区として「ヒトリシズカ」と名づけられた施設が誕生。安楽死を希望する者が入居し、ケアを受けられるこの施設は、倫理と政治の最前線で物議を醸す存在となっていた。回復の見込みがない難病を患うラッパー酒匂章太郎（毎熊克哉）は、進行する病に苦しみながらもヒップホップに救いを見いだし、言葉を紡ぎ続けていた。チベットで出会い、共に暮らす藤岡歩（大西礼芳）は章太郎が余命半年を宣告された今も安楽死に反対で、特区の実態を内部から告発することを目的に「ヒトリシズカ」に入居。末期がんに苦しむ池田和行（平田満）と妻玉美（筒井真理子）、認知症を抱え、完全にぼけないうちに死なせて欲しいと願う元漫才師の澤井真矢（余貴美子）など事情を抱えた入居者が暮らしていた。急速に衰え、言葉さえままならなくなった章太郎は歩に相談もなく「安楽死を望みます」と考えを一変。歩は、池田の主治医の鳥居幸平（奥田瑛二）や章太郎の主治医の尾形紘（加藤雅也）三浦ユカ（板谷由夏）ら特命医それぞれの思いに触れ、命と死に真摯（しんし）に向き合うことを迫られる。