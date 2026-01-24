1月19日、日本アカデミー賞協会は『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表。6人組人気アイドルグループSixTONESメンバーの松村北斗が『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞に、『ファーストキス 1ST KISS』で優秀助演男優賞にも選ばれるなどW受賞したことが話題となっている。

「日本映画界で最大の映画賞の一つである日本アカデミー賞ですが、松村さんのW受賞には驚かされました。今回は実写邦画の興行収入記録を塗り替えた映画『国宝』が、作品賞をはじめ吉沢亮さんの主演男優賞など13部門で最多受賞。『国宝』が怒涛の受賞ラッシュをみせるなかで、もう一つの大きなトピックスと言ってよいでしょう。演技力が大きく評価された松村さんには、称賛の声が寄せられています。

優秀主演男優賞の受賞作となった『秒速5センチメートル』では、アイドルらしからぬ朴訥とした演技が話題になり、『ここまではまり役になるとは』との反響が相次ぎました」（スポーツ紙記者）

これまで、アイドルとしての顔だけでなく、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』や、大ヒット映画『すずめの戸締り』に出演してきた松村。春には、Netflixドラマ『九条の大罪』に出演すると発表されており、話題作への出演が続いている。

そんな松村の快進撃はまだまだ続きそうだ。24日、今田美桜と松村のW主演作として、映画『白鳥とコウモリ』の制作が伝えられたのだ。

「同作の撮影はすでに開始されているといいます。大人気作家の東野圭吾さんの同名小説が原作。今田さんと松村さんは、殺人事件の被害者の娘と容疑者の息子を演じます。同作はシリーズ累計150万部を突破した人気小説だけに、映画も大作となる見込みです。松村さんへの期待の大きさが伺えます」

松村はほかにも、SixTONESメンバーとして冠バラエティ番組などに出演している。最近では、同グループがデビュー6周年を迎え、今夏の連ドラ出演が報じられるなど、話題に事欠かない。

まだまだタレント・俳優としての躍進が止まらない様子の松村。二刀流アイドルとして、次はどんな演技を見せてくれるだろうか。