楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が２４日、初めてジャイアンツ球場を訪れ、自主トレーニングを行った。

初訪問となった同球場について則本は「施設はめっちゃいい。迷子になりそうですね」と規模の大きさに驚いた様子で、室内練習場の前に待機していたファンからの声援にも「仙台やとファンが見るスペースがないので…」と目を丸くした。

午後は室内練習場でランニングやキャッチボールを行い、今オフ３度目だという捕手を座らせてのブルペン投球を行った。さらに施設内では、田中将、侍ジャパンで共闘した丸、坂本らとあいさつを交わした。

２０１３年には楽天で田中将とともに日本一を経験。新天地でも再び同僚となった大先輩については、「追いつけ追い越せのつもりでずっとやってきてた。今年もその気持ちは変わらない」と語り、「僕自身も現役としては終わりが近づいていて、どう野球人生を締めくくるかっていう中で、田中さんと一緒にやれるっていうのは、僕にとってはすごく大きなことかなと思います」と同時に喜びも口にした。

入団会見後には阿部監督と「先発で（登板してほしい）ってことだった」と来季に求められる役割を再確認。先発ローテーション争いは「サバイバルやと思ってる」と言葉に力を込め、「田中（将大）さんもそうですし、若い投手、同郷の横川（凱）もめきめき来ると思うので、その中で競争に勝ってローテーションに食い込んでやれたら」と意欲を示した。