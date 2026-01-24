新入りの子猫と遊んであげる、むぎちゃん。じゃれ合う中で唐突に見せた面白すぎる表情が視聴者の笑いを誘いました。

動画は記事執筆時点で再生回数24.4万回を突破。コメント欄には「フレーメン顔が美しすぎる」「子猫、かわいそうw」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：先輩猫が『子猫の匂い』を嗅いだ次の瞬間…完全に想定外な『爆笑の展開』】

先輩猫との楽しい時間

TikTokアカウント「こんばんは、猫です。」に投稿されたのは、子猫の匂いを嗅ぐ猫の動画。この日、むぎちゃんと子猫のうにちゃんが窓際でじゃれ合っていたそう。

仰向けに転がるうにちゃんがむぎちゃんにパンチを仕掛けると、お返しとばかりに覆い被さって先輩猫の威厳を見せます。陽の差し込む窓で楽しそうに遊ぶ仲良しの2頭。何事もない癒しの光景だったとか。

想定外な子猫の攻撃

うにちゃんに顔を埋めて「これでどうだ」と甘噛みをしていたむぎちゃんですが、不意に我に返ったようにスッと上体を起こしたんだそう。一体どうしたのかと見守ると、挙動不審に目を泳がせ、口を開いていたんだとか。

どうやら子猫の匂いを嗅いでフレーメン反応が起きた様子。少し間が抜けた表情に思わず笑ってしまいます。

最後には耳を下げてイカ耳に。まさかの子猫の反撃に、なす術なしの先輩猫むぎちゃんでした。

先輩猫を独り占め

当時子猫だったうにちゃんですが、現在はすっかり大きく成長したそう。別の動画では2頭がいっそう仲良く過ごしている様子も紹介されています。

ベッドで横になるむぎちゃんにしっかりと腕を回して後ろから抱きつくうにちゃん。あまりの仲良しっぷりに、飼い主さんも気まずくなってしまったとか。

スリスリと頬を寄せる甘えん坊なうにちゃんと受け入れるむぎちゃんのやりとりは癒し効果絶大。見ているだけで思わず笑顔になってしまうひとコマでした。

話題になった動画には「クッサって顔してるw」「最後こっちに語りかけてきてんの笑えるwww」と、表情豊かなむぎちゃんの様子に思わず笑ってしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「こんばんは、猫です。」では、仲良しなむぎちゃんとうにちゃんと新しくお迎えした子猫の、癒し溢れる日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こんばんは、猫です。」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。