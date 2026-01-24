暗い玄関の向こうから、ちょこんと顔を出した猫ちゃん。帰宅した飼い主さんが名前を呼びかけると、返ってきたのは……まさかのアニメ声でした。この投稿は記事執筆時点で69.6万再生を記録。「どっから声出してんねん」「猫に変身した女の子みたいな声かわいい」といったコメントが相次ぎ、何度も聞き返してしまう人も。あまりに一瞬の出来事だったため、耳を疑う視聴者が続出したそうです。

【動画：帰宅すると、お出迎えしてくれた『猫』→名前を呼んだら……驚くべき『鳴き声』】

暗闇の玄関で待っていたのは？

TikTokアカウント『ankoromochi』に投稿されたのは、保護猫のチャコちゃんが飼い主さんをお迎えする様子です。ある日、帰宅した飼い主さんが玄関のドアを開けると、廊下の奥からそっと顔をのぞかせるチャコちゃんの姿がありました。

まんまるのおめめでこちらを見つめる様子は、それだけでも十分かわいらしい光景です。飼い主さんがやさしく名前を呼ぶと、チャコちゃんはじっと見上げるように反応。その直後、思わず二度見……いや、二度聞きしてしまうような『第一声』が飛び出したんだそう。

第一声が別キャラ級の衝撃

チャコちゃんが返したのは、「にゃ？」という短い一言。ところがその声が、あまりにもアニメキャラクターのようだったのです。まるで声優さんが発したような声音に、「アフレコしてないですよね？」と疑いたくなるのも無理はありません。

しかし、その後のチャコちゃんはいつも通り。しっぽをピンと立てながら飼い主さんに近づき、「早く入って」と言わんばかりに踵を返して廊下を歩いていきます。まるで、さきほどの声が幻だったかのよう。

次に聞こえたのは…？

部屋の中へ入ったチャコちゃんは、再び「にゃあん」と鳴いたそうです。今度は、どこからどう聞いてもふつうの猫の声。先ほどのアニメ声との差に、飼い主さんだけでなく視聴者も混乱してしまったことでしょう。

最後には部屋から顔を出し、カメラのほうをじっと見つめるチャコちゃん。その表情は、「そんなに驚くこと？」とでも言いたげ。どこからどう見てもふつうの猫さんなだけに、「一体どこからあんな声が……」と気になり、何度もリピートしてしまう投稿でした。

チャコちゃんのアニメ声に、「かわいすぎてずっとリピートしてる」「思ったより『にゃ？』が声優さんすぎてむせたw」「こんなん一瞬でフォローボタン押すよね」といったコメントが寄せられ、TikTokで7.1万いいねの高評価を獲得しています。

TikTokアカウント『ankoromochi』では、まんまるおめめがチャームポイントの保護猫チャコちゃんが大活躍。みなさんに癒しを届ける投稿ばかりなので、チェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ankoromochi」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。