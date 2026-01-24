【なんで？】極寒の1月に咲いたピンクのバラの花←異常気象、それとも突然変異!?

我が家の庭にあるバラの花が、突然、極寒の1月に咲きだしました。バラといえば、春や秋に花を咲かせるイメージなので「なんで？」と思いまして、バラの花に詳しい姫路ばら園（兵庫県姫路市）の上野さんに聞いてみました。

うちの庭で1月に突然咲いたバラの写真を見た上野さんは、「あら、アンジェラ!? かわいいわねえ〜」と話しはじめました。

アンジェラというバラは比較的寒さに強い品種で、だいたい秋の終わりから1月にかけて花が散ったタイミングで剪定をして手入れをし、春の準備をするのだそう。

寒さに比較的強いとはいえ、「1年中見ているけど、まあ、この時期はあまり花は咲かないわねえ。だから珍しいといったら珍しいかなと思いますけど、ゼロではないわよ」と、上野さん。

姫路ばら園に植えられているクイーンエリザベスという品種も、この1月に花を咲かせたんだそうです。

続けて、振り返るようにしながらこのように説明してくださいました。

「ちょうど10年くらい前かしら。そう、寒いはずの冬にバラが咲くのを確認できたのは。ですから、そういうことでいうと、地球温暖化の影響もあるかもですね」（上野さん）



さらに、「1月にアンジェラが咲いた庭の環境について、もう少し聞かせて」とのことだったので、詳しく説明したところ、「ああ、それもあるわよね」とのコメントが。

庭で咲いたアンジェラの花。つぼみもあるからまだまだ咲きそう。

じつはうちの庭は、太陽があがってから沈むまで、ずっと日が当たっているような庭なんです。このことから、「比較的暖かい日差しが日中に当たっているから咲いたのではないか」とおっしゃっていました。



しかし、食い下がるように「昨年と一昨年の1月には花が咲かなかったんです」付け加えますと、上野さんは冷静に「なるほど、だからでしょうね」といいます。

「寒い寒いといわれているけど、いまのところ、今シーズンは昨年に比べたら暖冬なほうなのよ。暖かいのよ（1月上旬兵庫県播磨地域）。だから、それ（気温）もあると思います」（上野さん）

つまり、比較的寒さに強い品種であること・地球温暖化・育てている場所の日当たりが良いこと・今年が暖冬であることなどの条件が重なったために、1月なのにアンジェラが咲いたのではないでしょうか。

アンジェラの花言葉は、「あたたかい心」「一時の感銘（感動）」など。だから、寒い寒い冬だけど、「あたたかい心」をもったアンジェラは、冬の寒い「一時」にきれいに花を咲かせ、私に「感銘・感動」を与えてくれたんですね。

うれしいよ！ アンジェラ！ ありがとう！ アンジェラ！



※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年1月24日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）