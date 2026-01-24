歌手の美川憲一(79)が24日までに自身のインスタグラムを更新。豪快にカニを食べる近影を公開した。



【写真】お、おいしそう～!!見事なカニ脚を豪快にガブリ

「ど～も～ 美川よ～」とおなじみのフレーズで書き出し、「カニを食べたわよ～ 詳しくは、また今度ね～」のメッセージとともに、素手で持ち上げたプリップリの立派なカニ脚にかぶりつく姿を投稿。藤あや子、はるな愛らとの会食の様子で、2人もブログやインスタで楽しい時間を過ごしたことを報告している。



美川は昨年9月にめまいなどの症状で検査したところ、「洞不全症候群(どうふぜんしょうこうぐん)」(心臓の機能が低下し、不整脈などになる症状)と診断され、ペースメーカーの取り付け手術で入院したことを公表。11月にはパーキンソン病と診断されたことも明かして療養していたが、先月復帰会見を開いた。



元気な姿にファンからは「お元気そうで何よりです」「沢山食べて沢山歌を聞かせてください」「豪快で素敵です」「お餅かなと思ったら、カニだった」「スタミナ付けて、頑張って下さいネ」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）