パルマの日本代表GK鈴木彩艶がイタリア語を披露

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶は、昨年11月の第11節ACミラン戦で左手を負傷し、日本に帰国して手術を受けてリハビリを行っていた。

負傷から約2か月が経ち、鈴木はチームに合流。その際の様子をクラブは公式SNSにアップしたが、ガーナ人の父と日本人の母の間に生まれたハーフの鈴木が、流ちょうにイタリア語を話す様子も話題となっている。

浦和レッズから2023-24シーズンにベルギー1部シント＝トロイデンへ移籍した鈴木は、2024年夏にはパルマへステップアップ移籍した。元日本代表MF中田英寿氏以来、クラブ2人目の日本人選手となった鈴木だが、加入から約1年半が経った今では、しっかりイタリア語でもやりとりができているようだ。

クラブが「イタリア語も完璧なザイオン 回復の状況も良い感じ！」と投稿した復帰を歓迎する動画内では、「調子はどう？」と聞かれると、「グラッツェ、グラッツェ（ありがとう、ありがとう）」と返し、「手の状態はどうだ？」という質問にも「問題ないよ」と手を広げて閉じる動作を繰り返し、笑顔を見せた。ファンからも「語学力までワールドクラス」「頼もしすぎる」「やはり語学は大切」「マジでイタリア語上手いじゃん！」と反応が寄せられた。

復帰までには、もうしばらく調整が必要とされている鈴木だが、あらためてクラブにしっかり溶け込めている様子が伝わる動画だった。（FOOTBALL ZONE編集部）