timelesz原嘉孝、まさかの涙 篠塚大輝と段ボールで10メートルの橋作りで絆生まれる
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演する、25日放送のTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（後2：30）では、“建築構造学の天才”×“段ボールのプロフェッショナル”のコラボで「段ボールで人間が渡れる10メートルの橋を架けることはできるのか？」にチャレンジする。
【写真】段ボールで…人間が渡れる巨大な橋作りに挑戦するtimelesz
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティー”。チョコレートプラネットともにMCに初挑戦している。
今回、助っ人として、おばたのお兄さんも参戦。まずは建築構造学のネイチャーティーチャーのもとを訪れ、橋の構造について学ぶ3人。そして、段ボールアートのネイチャーティーチャーにも秘策を聞き、ついに橋作りがスタート。しかし、まさかの原が涙（!?）一体何があったのか。限界の涙が生んだ仲間の絆に注目だ。
スタジオゲストは、滝沢カレン。チョコプラ、timelesz、ネイチャーキッズとともに、ネイチャー授業を受け、クイズにも挑戦する。スタジオには“段ボールのプロフェッショナル”が作った作品も登場。段ボールで作ったとは思えない精巧な作品の数々に、一同は驚き。さらに、「“最強の段ボール”に何人まで乗れるのか」に全員でチャレンジ。段ボールの上で、まさかのTTダンス（!?）スタジオは大盛り上がりとなる。
