【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市などに発表 24日18:50時点
気象台は、午後6時50分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。
下越では24日夜遅くまで、中越、上越では25日昼前まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■長岡市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■十日町市
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■燕市
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■糸魚川市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■五泉市
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■上越市
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■阿賀野市
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■魚沼市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■聖籠町
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■弥彦村
□大雪警報
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■阿賀町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■湯沢町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■津南町
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
26日にかけて注意