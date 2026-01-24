TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時50分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市などに発表 24日18:50時点

下越では24日夜遅くまで、中越、上越では25日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■長岡市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■柏崎市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■十日町市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■村上市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■燕市
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■糸魚川市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■妙高市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■五泉市
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■上越市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■阿賀野市
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■魚沼市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■南魚沼市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■聖籠町
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■弥彦村
□大雪警報
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■阿賀町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■湯沢町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■津南町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報
　26日にかけて注意