負けられない女子同士のバチバチ対決。最強ポーカープロと元AKB48才女の全てを懸けた戦いと“表情”に、視聴者も息を呑んだ。

【映像】「美人やな」元AKB48と“最強女王”のバチバチ対決

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。

勝ち残った1人のみが決勝に進める敗者復活戦も終盤に差し掛かり、チップを多く保持する元AKB48の大家志津香は“オールイン”（手持ちチップを全額ベット）で残る2名にプレッシャーをかける。この場面ではスペードとダイヤの「K5」を持ち、オールインを仕掛けるが、そこへ迷わず飛び込んだのが、同じスペードとダイヤの「A8」を持ったポーカー女子世界女王・岡本詩菜だった。

互いのカードを見せ合うと、2人揃って両手を握ってお祈りポーズ。最初にテーブルに開かれた3枚はハートの「2」クラブの「J」スペードの「3」。岡本有利は揺るがないが、4枚目もハートの「6」で変わらない。最終5枚目はクラブの「8」で、岡本が磐石の勝利。手持ちチップを倍増させ、命を繋いだ。

岡本は緊迫の表情がようやく笑顔に変わり、ほっと一息。この様子を固唾を飲んで見守った視聴者も「美人さんや」「粘り強いなー」「女王さすが！！！」「岡本さん頑張れ」とエールを送っていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）