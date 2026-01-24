コレサワ、全国ホールツアーの開催が決定 自身最大規模で総動員数は3万人超えに
シンガー・ソングライターのコレサワが、北海道・Zepp Sapporoにて開催されたライブ『コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー』にて、9月より全国ホールツアーを開催することを発表した。
【写真】キュートなショットがたっぷり！コレサワ、ツアー最終公演のライブ写真
今回発表されたツアーは、全国20ヶ所を巡り、総動員数は3万人を超える自身最大規模のホールツアーとなる。
チケットは、きょう24日よりファンクラブの年間パス会員限定で先行受付がスタート。その後のチケット受付スケジュールも、コレサワの公式サイトで確認できる。
昨年、初の日本武道館公演を開催し、さらなる進化を見せるコレサワ。最大規模となる今回のホールツアーにも注目が集まる。
■ツアー概要（タイトルは後日発表）
9月19日（土）埼玉・三郷市文化会館大ホール
9月22日（火・祝）岡山・岡山市芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
9月26日（土）長野・長野市芸術館
10月3日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
10月11日（日）福岡・福岡サンパレス
10月12日（月祝）熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール
10月17日（土）群馬・高崎芸術劇場 大劇場
10月24日（土）石川・本多の森北電ホール
10月31日（土）静岡・清水文化会館マリナート大ホール
11月3日（火・祝）東京・東京国際フォーラム ホールA
11月8日（日）香川・サンポートホール高松・大ホール
11月13日（金）宮城・仙台サンプラザホール
11月15日（日）新潟・新潟テルサ
11月20日（金）宮崎・メディキット県民文化センター 演劇ホール
11月23日（月・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
11月26日（木）大阪・オリックス劇場
11月29日（日）広島・広島文化学園HBGホール
12月5日（土）京都・ロームシアター京都メインホール
12月12日（土）福島・いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール
12月19日（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター・劇場棟
