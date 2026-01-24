飼い主さんご夫婦とキャンプに来たロアくん。飼い主さんが3分間ロアくんの傍を離れたところ、それに気づいたロアくんは「置いていかれたの？」と不安そうながらも諦めずに探し続けました。

そんな飼い主さんとの再会までの様子が、「可愛くてたまらないですよね」と評判となり、大きな反響を呼んで38万回以上再生されています。

【動画：キャンプ場で『3分だけ犬のそばを離れた』結果→『置いて行かれた』と勘違いして…愛おしすぎる光景】

置いていかれた…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『rimoma_channel』へ投稿された、ボーダーコリーの「ロアくん」の様子です。この日は、キャンプ場に来ていたという飼い主さんご夫婦とロアくん。

ロアくんがふと気づくと、柵の外に立ち去っていく飼い主さんの姿が。驚いて柵沿いに追いかけるロアくんですが、どんどん遠ざかっていってしまい、「もしかして置いていかれたの？」と不安そうだったといいます。

不安でたまらないロアくん

それでもロアくんは諦めずに、飼い主さんの姿が見える場所を探して柵の中を右へ左へウロウロ。遠ざかる飼い主さんの背中を見つめながら、「僕は一緒に行けないの？」と視線を送り続けていたのだそう。

それでも足を止めず、とうとう行ってしまった飼い主さんに、「なんで？」と言わんばかりに走り回り、落ち着かない気を紛らわせるロアくん。そんな時、ふとロアくんの耳に聞こえてきたのは、いつもの足音でした。

感動の再会！

ロアくんが柵の外へ目をやると、そこには戻ってきた飼い主さんの姿が。最初こそ半信半疑なようでしたが、飼い主さんだと確信した途端大喜びで出入口へ走っていき、飼い主さんをお出迎えしたのだそう。

まるで何時間も離れていたような感動の再会でしたが、実は離れていたのは3分間だったのだとか。でもロアくんはきっと大好きな飼い主さんと1秒たりとも離れたくないんだろうなと、とても健気で可愛く感じたエピソードでした。

この投稿へは「大好き感、ハンパない」「ハチワレわんこ、健気でかわいい～」「いつでも一緒にいたいのです。特にお散歩は」「可愛過ぎる」「愛されてますね」「めんこちゃん」「3分…」「ちょっとでも離れるとさみしいよね」「かわいいねぇ」「飼い主様に可愛がられて幸せなワンちゃんを見ると癒されます。どうかこれからも仲良く過ごしてください」など、可愛いロアくんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『rimoma_channel』では、ボーダーコリーの「ロアくん」と飼い主さんご夫婦の仲良しな日々の様子が公開されています。

