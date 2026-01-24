冬の移籍市場の閉幕が近づいている。



プレミアリーグで最も動いたのは、マンチェスター・シティ。アントワーヌ・セメンヨ、マーク・グエイを獲得した。次に動いたのはトッテナムで、元チェルシーのコナー・ギャラガーを引き抜き、中盤を強化した。



チェルシーはレンヌのCBジェレミー・ジャケに注目している。190cmとサイズのあるDFで、20歳の若手だ。中盤でいえば、ドウグラス・ルイスがターゲット。27歳とチェルシーらしい獲得候補ではないものの、クラブはその経験を買っているようだ。





一方でBIG6の他の3クラブは動きがない。夏に積極的に動いたこともあり、使える予算がそれほどないのかもしれない。『Liverpool Echo』では指揮官であるアルネ・スロット監督が、今冬の移籍市場での動きに言及した。「(今冬の補強について問われ)移籍はないと予想している。しかし、我々は常にこう言っている。市場にチャンスがあり、チームを強化できると思えば、クラブは常にそうしようと動きます。しかし、現時点では基本的にこれまでと変わりはありません」以前から指摘されているが、リヴァプールの補強ポイントはCBだ。イブラヒマ・コナテとの契約は今季限り、ジョー・ゴメスは怪我が多く、フィルジル・ファン・ダイクは高齢。ジョヴァンニ・レオーニはシーズンアウトなっており、誰か一人でも負傷で欠けることになれば危機的状況となる。ただ、ターゲットであったクリスタル・パレスのマーク・グエイはマンチェスター・シティへ。クラブは来夏フリーでの獲得を希望していたが、シティが移籍金を支払い冬に引き抜いた。放出面でいえば、左SBのアンディ・ロバートソンにトッテナム行きの可能性が浮上している。契約は残り半年となっており、もし売却となれば、コスタス・ツィミカスがローマから戻ってくることになるようだ。