プレミアリーグ第23節で、首位アーセナルはマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。



2位と勝ち点7差をつけて首位を独走するアーセナル。おそらくアーセナルに対する今季唯一の批判となるのは、上位のチームに対して勝ち星を挙げられていないことだ。対リヴァプールでは1分1敗、対マンチェスター・シティとチェルシーは1分ずつ、対アストン・ヴィラは1勝1敗となっている。



ビッグゲームで勝ちきれないアーセナル。しかし元マンUのMFポール・スコールズ氏は、それでもアーセナルはリーグ優勝できるだろうと『Sky Bet』に語った。





「アーセナルがまだ成し遂げていないことの1つは、大きな試合に勝っていないことだ。リヴァプールやマンチェスター・シティに勝っていない。彼らはまだそれを成し遂げていない。そして私は今シーズンの初めに、彼らがそういったチームに勝ち始めない限り、リーグ優勝は見込めないと語った」「しかしリヴァプールとシティがどれだけ勝ち点を落としているかを考えると、彼らにその必要はないと思う。彼らにとっては楽勝になるかもしれない。過去の年ならシティやリヴァプールは接近していたが、そういう時はそういう試合に勝たなければならなかった」今節のマンU戦もビッグマッチだが、これを終えると強豪との対戦はシティ（A）、チェルシー（H）くらいしか残らず、宿敵トッテナムも下位に沈んでいる。アーセナルはこのまま念願のタイトルを掴むことができるだろうか。