テニスの全豪オープンの主催者は24日、女子シングルスで世界ランキング17位の大坂なおみ（28＝フリー）が負傷を理由に、同日に予定されていた3回戦を棄権したと発表した。

21年以来5年ぶり3度目の大会制覇を目指していた大坂は3回戦で同168位のマディソン・イングリス（28＝オーストラリア）と対戦する予定だったが、この日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、棄権を表明した。左脇腹の負傷が理由だという。

大会公式サイトでは大坂のインスタグラムのストーリーズの情報を掲載し「前回の試合の後、体が注意を払う必要があることに対処するため、難しい決断を下さなければなりませんでした」とし「ここで止まらなければならないことは胸が痛みますが、コートに戻るためにさらなるリスクは冒すことができません。たくさんの愛と応援をありがとう…みんなが温かく迎えてくれて本当に感謝しています。そして、いつも支えてくれるチーム全員と親切にしてくれた大会運営にも感謝します」とつづった。

◇大坂 なおみ（おおさか・なおみ）1997年（平9）10月16日生まれ、大阪市出身の28歳。父はハイチ出身、母は日本人で3歳から米国在住。13年に15歳でプロ転向し、18年全米オープンで日本勢初の4大大会シングルス優勝。19年全豪オープン制覇でアジア勢初の世界ランキング1位に就いた。20年全米、今年2月の全豪でともに2度目の頂点に立ち、4大大会は通算4回優勝。昨年12月に2022年に設立したマネジメント会社「EVOLVE」を離れることを発表した。1メートル80。