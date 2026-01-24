アーティストによる想像図。赤色超巨星ベテルギウスと、その周囲を周回する伴星が、ベテルギウスの大気中に航跡を作り出す様子を描いている/Elizabeth Wheatley/ESA/NASA

（CNN）天文学者は長年、赤色超巨星ベテルギウスの近くに隠れた伴星が存在することを示す手掛かりを探してきた。そして今回、研究者は新たな証拠を発見した。船の後方に残る「航跡」のような跡だ。この航跡はベテルギウスの上層大気を切り裂く形で伸びており、見えない伴星によって形成された可能性が高い。

ベテルギウスの赤みがかった色は、地球から約650光年離れたオリオン座の方向から輝いているのが確認できる。

恒星としてのサイズは非常に大きく、4億個を超える太陽が内側にすっぽり収まるほどだ。地球から比較的近い距離にあり、他の星と比べて明るいことから、巨大恒星の進化を観測・研究する天文学者にとって格好の研究対象となっている。

ただ、知名度こそ高いものの、ベテルギウスには色々と謎が残されている。中でも大きな謎の一つが、なぜ6年周期で明るさが変化するのか、「ベテルバディ」と呼ばれる見えない伴星が変化の原因なのか、という点だ。

伴星の存在を示唆する手がかりについては、昨年発表された論文で明らかにされていた。研究者は論文の中で、アラビア語で「彼女の腕輪」を意味する「シワルハ」という正式名称を付けることを提案。これは「巨人の手」を意味するベテルギウスにふさわしい名前といえる。

シワルハは非常に小さく暗いことから、ベテルギウスとの距離の近さを考えると直接観測は難しいとみられる。ベテルギウスは中心部の水素を燃やし尽くして膨張しており、寿命の終盤に差しかかりつつある。

だが今回、8年にわたる観測の結果、シワルハがベテルギウスに及ぼす影響が明らかになった。これまで一度も観測されていなかった濃いガスの跡が、ベテルギウスの外層大気を移動していることが判明したのだ。シワルハはこの外層大気に近い軌道を周回している。

シワルハの軌跡が現れたのは、地球から見てベテルギウスの前を横切った直後だった。シワルハは6年周期でベテルギウスの周囲を回っており、これがベテルギウスの6年ごとの明るさの変化につながっている、というのが天文学者の見方だ。一連の観測結果は学術誌「アストロフィジカル・ジャーナル」への掲載が決まった新論文に記載されている。

論文の筆頭著者を務めるハーバード・スミソニアン天体物理学センターの天文学者、アンドレア・デュプリー氏は「少し似ているものを挙げるとすれば、水の中を進む船だろう。伴星がベテルギウスの大気に波紋を作り出しており、それがデータで実際に確認できる」と指摘する。

「我々は初めて、この航跡、つまりガスの跡の直接的な兆候を観測している。隠れた伴星が本当に存在していて、ベテルギウスの外観や動きを形成していることが裏付けられた」

航跡の発見

デュプリー氏によると、ベテルギウスは太陽の約15倍の質量を持ち、直径は1400倍に達する。一方のシワルハはごく小さく、太陽より小さい可能性もあるという。

「ベテルギウスを太陽系の中心に置いたと仮定すると、表面が木星に届く計算になる。ベテルギウスの上空を覆う高温の大気はその6倍以上の距離まで広がる」とデュプリー氏。「つまり、ベテルギウスの伴星は実は、超巨大恒星の濃密な大気の中を突き進んでいる、ということだ」と指摘する。

デュプリー氏のチームはハッブル宇宙望遠鏡に加え、フレッド・ローレンス・ホイップル天文台やロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台といった地上の観測施設も用いて、長年にわたりベテルギウスの光の変化を追跡してきた。

ベテルギウスの遠近両方から観測データを取得した結果、伴星がベテルギウスの広大な大気の中を進んでいることを示唆するパターンが浮かび上がった。

研究チームは、大気の攪乱（かくらん）により、ベテルギウスの外層大気を構成するガスのスピードや方向に変化が生じるのを記録した。

またハッブル望遠鏡を使うことで、ベテルギウスの深層大気（彩層）がシワルハの動きにどう反応するか確認が可能になり、さらに地上からの観測の結果、外層大気に変化が生じていることも判明した。

「こうした最新の研究結果から、シワルハは公転時にベテルギウスの外層大気を『かき乱している』とみられる」。そう指摘するのは論文共著者のモーガン・マクラウド氏だ。マクラウド氏は理論天体物理学を専攻するポスドク研究員で、ハーバード・スミソニアン天体物理学センター理論計算研究所に所属する。

「この航跡はシワルハが存在する証拠であり、これほど小さな伴星がどうしたらベテルギウスの見え方に影響を与えうるのかを示す痕跡でもある」（マクラウド氏）

巨大恒星を理解する手がかり

マクラウド氏によると、ベテルギウスの動きや変化を追跡することは、遠方にある他の暗い巨大恒星を理解する助けにもなるという。

ただ、近年のベテルギウスは不可解な疑問をいくつか投げかけており、天文学者は解明のために本格的な謎解きを迫られてきた。

2019年末から20年初頭にかけて、ベテルギウスは急激に暗くなり、専門家の間では超新星爆発の直前ではないかとの見方が出た。「グレート・ディミング（大減光）」と呼ばれるこの現象を受け、天文学者たちはベテルギウスが巨大な塵（ちり）の雲を放出し、地球から見た時に光の一部が一時的に遮られたとの結論を下した。

これに加え、ベテルギウスは6年周期と約1年周期という二つの周期で定期的に光度の変化を示してきた。

長年かけて収集されたデータでは、ベテルギウスの光度は約416日周期で変化し、明滅を繰り返すことが示されている。ベテルギウスの中心部で発生しているこの脈動は、赤色超巨星に典型的な現象であることが判明した。

2100日というより長い方の周期は、塵の雲や恒星上の大規模な対流構造、磁気活動、あるいは望遠鏡の光学的な観測範囲の外にある捉えにくい伴星によるものと考えられていた。

この1年間に複数の研究チームから寄せられた証拠では、その原因はシワルハの存在にあることが示されている。

デュプリー氏は「こうした直接的な証拠が得られたことで、ベテルギウスを観測する我々は、巨大恒星が時間の経過と共にどのような変化をたどるのか、特等席で見ることができる」と説明。「伴星の航跡が見つかったことで、我々は今や、こうした星がどのように進化して物質を放出し、最終的に超新星爆発を起こすのか理解できるようになった」と語った。