許婚との婚約を破棄するために、侯爵令嬢が思いついた予想外のアイデア／女王陛下の特命令嬢リリス・バレンタイン
『女王陛下の特命令嬢リリス・バレンタイン〜「ハートの女王」と呼ばれる高慢令嬢が婚約破棄しようと王子をたぶらかすヒロインをスカウトしたら、よりによってとびっきりのバカが来た〜』（やまだ亜麻：漫画、山崎響：原作/キルタイムコミュニケーション）第2回【全7回】
【漫画】『女王陛下の特命令嬢リリス・バレンタイン』を第1回から読む
高慢なことから「ハートの女王様」と呼ばれる侯爵令嬢・カテリーナは、婚約者・ミシェル王子との関係に悩み婚約破棄を決意。自分から婚約者を奪う役として男爵令嬢・リリスを雇うが、やって来たのは常識はずれのおバカさんだった…。果たしてカテリーナの目的は完遂できるのか!? 大暴走令嬢の婚約破棄ラブコメディ『女王陛下の特命令嬢リリス・バレンタイン〜「ハートの女王」と呼ばれる高慢令嬢が婚約破棄しようと王子をたぶらかすヒロインをスカウトしたら、よりによってとびっきりのバカが来た〜』をお楽しみください！
高慢なことから「ハートの女王様」と呼ばれる侯爵令嬢・カテリーナは、婚約者・ミシェル王子との関係に悩み婚約破棄を決意。自分から婚約者を奪う役として男爵令嬢・リリスを雇うが、やって来たのは常識はずれのおバカさんだった…。果たしてカテリーナの目的は完遂できるのか!? 大暴走令嬢の婚約破棄ラブコメディ『女王陛下の特命令嬢リリス・バレンタイン〜「ハートの女王」と呼ばれる高慢令嬢が婚約破棄しようと王子をたぶらかすヒロインをスカウトしたら、よりによってとびっきりのバカが来た〜』をお楽しみください！