元宝塚・泉まいら、結婚報告 写真投稿でお相手もチラリ「大切な人と新しい一歩」
元宝塚歌劇団・花組の泉まいらが23日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】お相手チラリ！指輪＆ウェディングドレス姿の泉まいら
インスタでは「ご報告です。このたび結婚いたしました 大切な人と新しい一歩を踏み出せたことに感謝の気持ちでいっぱいです これからも温かく見守っていただけましたら嬉しいです」と伝えた。
ともに公開した写真では、指輪やウェディングドレス、そしてお相手の顔も見ることができる。
■泉まいら
大分県臼杵市出身。 4度の受験を経て、2012年に100期生として宝塚音楽学校へ入学。 2014年に宝塚歌劇団に入団し、花組男役として活動。 2025年1月19日付で卒業。現在も舞台俳優として活動している。
