東都大学野球の青学大は２４日、神奈川県・相模原キャンパス内で本年度入部予定者の入寮式を実施し、入部予定者８人のうち７人が参加。安藤寧則監督（４８）が新１年生の活躍に期待した。

安藤監督は入部予定者の姿に「めちゃくちゃ期待してます」とにんまり。「それぞれ光るものがあって、ご縁をもらっているのでその長所の部分を一人一人発揮してほしい」と願った。

中でもプロ注目選手で二刀流の新井は「ピッチャーはまだ少し時間は掛かるかなと思うので。野手の方を今日は見て、可能性の塊なので大切にしていきたい」と評価した。高校通算３３本塁打を記録した内野手の金本には、「打つ事に関しては抜けてると思うので、トップクラスだと思う。まず（チーム内の）競争を勝ち抜いてくれないと」とうなずいた。

入寮式には入部予定者の新井瑛太投手（滝川）、田辺山登投手（倉敷商）、山田玲（浜田）、能美誠也（星稜）、菅野陽平（福岡大大濠）、橋本友樹（報徳）、金本貫汰（東海大相模）が参加し、宮口龍斗（智弁和歌山）は学校行事で不参加となった。