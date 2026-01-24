冬に行きたい「静岡県の温泉地」ランキング！ 2位「伊豆高原温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔をそろえました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「静岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名で観光も楽しめるから」（20代女性／大阪府）、「自然豊かな伊豆高原で温泉に癒され、海や森の景色と地元グルメを満喫できるから行きたい」（30代男性／埼玉県）、「アットホームな雰囲気のペンションが多いので」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「リゾート気分を味わえそうと思ったからです」（20代男性／東京都）、「相模湾の景色と海の幸を堪能したい」（40代女性／福島県）、「冬でも温暖な海沿いの温泉地で、冬の海景色を眺めながら露天風呂を楽しめ、温泉街の散策や海鮮グルメも充実しているからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：伊豆高原温泉／34票2位は、豊かな自然とアートの街・伊豆高原に広がる「伊豆高原温泉」です。冬は空気が澄んでおり、大室山からの絶景や相模湾の展望がより美しく楽しめます。隠れ家のようなペンションや高級旅館が点在し、プライベート感たっぷりの露天風呂で静かに冬の夜を過ごせるのが魅力。周辺のイルミネーションスポットも冬の観光として人気です。
1位：熱海温泉／119票1位は、圧倒的な票数を獲得した「熱海温泉」でした。都心から新幹線で1時間というアクセスの良さに加え、冬でも比較的温暖な気候が魅力。1〜2月には日本一早咲きの「熱海梅園」の梅や「あたみ桜」を楽しめるほか、歴史ある名湯と海の幸を堪能できる冬の定番スポットです。
