【ひらがなクイズ】何分で解けるかな？ 空欄に共通する2文字は、物事の終わりや決まりごとを指す言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、結びの言葉や決断の言葉など、どこか「パシッ」と決まるような響きを持つ言葉が集まりました。リズムを整えながら、正解の2文字を導き出してください。
ひん□□
□□ばん
□□まつ
たすう□□
ヒント：物事に決着をつけることや、何かが欠けている状態を表すときによく使う音です
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けつ」を入れると、次のようになります。
ひんけつ（貧血）
けつばん（欠番）
けつまつ（結末）
たすうけつ（多数決）
今回は「血（けつ）」「欠（けつ）」「結（けつ）」「決（けつ）」と、漢字にするとすべて異なる「けつ」が共通のキーワードでした。
「結末」や「多数決」のように物事が決まるイメージの言葉の中に、「欠番」や「貧血」といった「欠けている・足りない」という意味の言葉が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
↓
↓
↓
↓
↓
