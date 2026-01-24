「【ハローキティ】キラふわフェイス型シェルポーチ」（各3479円）　※価格は税込み

　「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、1月29日（木）から、サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーションアイテムを、一部店舗やオンラインストアで発売する。

■大人の女性に向けたラインナップ

　今回登場するのは、昨年のコラボで人気だったアイテムに、アップデートバージョンも加わった、ふわもこ＆キラキラ素材の新作アイテム。

　ラインナップには、ハローキティの顔が刺しゅうされた使いやすいサイズの「フェイス型シェルポーチ」をはじめ、立体フェイスプリントが印象的な「シェルポーチ」や「スクエアポーチ」、2WAY仕様の「ミドルバッグ」などがそろう。

　いずれもモノトーンカラーやレオパード柄を取り入れた大人も持ちやすいデザインで、りんご型のオリジナルメタルパーツや内ポケットを備えるなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた工夫が施されている。

　このほか、晴雨兼用の「折りたたみ傘」やワンポイント刺しゅう入りの「プルオーバー」なども展開され、デイリー使いはもちろん、ギフトにもぴったりなコレクションだ。