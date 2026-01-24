狷本一走るアナ當甲川朋加がグラス片手に…

狷本一走るアナウンサー瓩箸靴特里蕕譴訥甲川朋加の狡狭覯抬甍榮飴僂話題になっている。

「旅に出ます(今は空の上）」とSNSでつづり、モロッコへの旅の様子を紹介。広々としたシートでリラックスする姿を披露。続く投稿では「無事にマラケシュ着いてます 日本から1日かけて!」と報告した。

エールフランスのビジネスクラスを利用してパリを経由して15時間に及ぶフライトだったようだが、長旅を感じさせない元気な姿で現地入りしたショットもアップしている。

豪華なシートに「ビジネスクラスじゃないですかあ?さっすがのステータスですね」「セレブですね〜」「凄い飛行機」「こんな座席に座ったことない、旅行楽しそう!」などの声が寄せられた。 長谷川はNHK山形放送局や福島テレビなどでアナウンサーをつとめ、現在はフリーとして活動。フルマラソンを何度も完走し「月刊ランナーズ」(アールビーズ)の表紙も務めたことがある。モロッコでも「朝ラン」をする投稿に「ストイックすぎて尊敬します」と驚きのコメントも寄せられた。