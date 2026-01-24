ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が24日、福岡県粕屋町の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加した。

球界屈指のスピードスターは昨季、3年連続4度目の盗塁王を獲得。ただ、96試合の出場で35盗塁と数字には満足していない様子だった。「（盗塁王は）あまり頭にないけど、試合に出ていたら取れるのかな。60はしたいですね」と60盗塁を掲げた。

60盗塁は本多雄一内野守備走塁コーチが2011年にマークした福岡移転後球団最多記録。「2020年に60個走りたいと言って、あの試合数（120試合）と出場（103試合）で50だった。昨年は30ぐらい走れば盗塁王を取れるだろうと思ってやって、結局あの数しか走れていないので。意識している数字は多めというか高く見積もってやった方が多く走れるのかな。盗塁に関しては寄付もしているので、数多く走りたい」と語った。

一方で一昨年13あった失敗が昨年は4と成功率を上げた。「アウトの数を減らしたいと率にこだわって癖や捕手の傾向を見ながらやっていました」。走りにくい投手を問われると「それは言いたくないです。でも走りやすいのは（チームメートの）上沢（直之）さんとか…」と明かした。