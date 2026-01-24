【大雪警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市などに発表 24日18:40時点
気象台は、午後6時40分に、大雪警報を金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町に発表しました。
石川県では、25日未明から25日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
26日にかけて注意
■七尾市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■小松市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■加賀市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■羽咋市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■かほく市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■白山市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■能美市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■野々市市
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■川北町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■津幡町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■内灘町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■志賀町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■宝達志水町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■中能登町
□大雪警報【発表】
積雪 25日未明から25日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm