タレントの井上咲楽さんが自身のYouTubeチャンネルで、新車を購入したことを報告しています。



【写真を見る】【 井上咲楽 】狄誉鍵貳屬両彳闇磴き畤啓屐MINI カントリーマンを購入犹海妊▲Ε肇疋△了に甅爐い弔親を乗せたい





井上さんは購入のきっかけを犹纏の失敗で落ち込んでいた日に、MINIのディーラーの前で「すごいかっこいい」と思って瓩反兇衒屬蠅泙靴拭この日はいよいよ納車とのことで牋貳屬両彳闇磴いも知れません。人生で一番瓩箸いΠ羮紊気鵝







これまでの「一番」は蛭子能収さんによる絵を30万円瓩杷磴辰燭海箸世反兇衒屬辰唇羮紊気鵑蓮▲丱襦璽鵑箸花で飾られた新車のショールームに招かれて大喜び。カバーを外されたMINIカントリーマンを初めて見て爐わいい！瓩抜神爾鮠紊欧泙靴拭





井上さんは、山道を走る「トレイルランニング」を始めてからというもの、電車で大きな荷物を運び続ける大変さが身に染みていた様子。犹海離▲Ε肇疋▲好檗璽弔垢襪箸に、車あったらすごく便利だろうなって瓩函⊂彳闇磴い噺世い覆らも確かな理由があったことを明かしています。









井上さんは、英国車である「MINI」について「運命を感じまして」と告白。初めて芸能界を志してオーディションに挑んだ際に、英国のコメディキャラクター「Mr.ビーン」のモノマネで合格した思い出を振りかえり、なんと「MINIを初めて見たMr.ビーン」をその場で披露していました。







さらに井上さんは、今回の購入が600万円瓩搬任遡世鵜狄討眞里蕕覆い鵑任垢茘瓩塙霰髻１薪召任るのかと心配されると語りつつも爐い弔親を乗せたい瓩函家族への愛情を吐露していました。





ディーラーから慎重な運転で発進した井上さんが、車中でこのMINIカントリーマンを「バディ」と呼び、今後のドライバー生活に期待を込めていました。



【担当：芸能情報ステーション】