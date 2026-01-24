24日の新潟県内は広い範囲で雪となり、25日にかけ平地でも大雪となるところがある見込みです。下越では24日夜遅くまで大雪による交通障害に警戒が必要です。



山沿いを中心に断続的に雪が降り続いた24日の県内。



魚沼市小出では朝から除雪作業に追われる人の姿が見られました。



雪かきをしていた男性は：

いや参ったね。もう限界



雪かきをしていた男性は：

量がすごい 急にドカ雪で



雪が降り続いたのは平地でも・・・





【記者リポート】「新潟市中央区です。今朝は足首くらいまでの深さだった雪は、現在は除雪されていない場所では私のひざ下くらいまで積もっている」午後4時現在の積雪量は魚沼市守門で256センチ、新潟市中央区で31センチなどとなっています。25日午後6時までの24時間に降る雪の量は多いところで上中越の山沿いで80センチ、下越の平地で50センチなどと予想されています。下越地方には大雪警報が発表されていて、NEXCO東日本は24日の夜間以降、高速道路の一部区間で通行止めを予定しています。下越では今夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。