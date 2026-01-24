ボートレース平和島の「BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜」は予選4日間を終えて、25日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目したいのが、12R5号艇で登場する塩崎優司（53＝愛知）だ。

4日目は5R3号艇1走だった塩崎。センターからスタートは久保原秀人と並ぶコンマ19の4番手タイ。1周1マークはインからトップスタートを決めた徳増秀樹が先マイ。塩崎は徳増の外をツケ回った。徳増が逃げ態勢に持ち込み、塩崎は1周1マークを差した藤井太雅と道中で2着競りになった。3周1マークは藤井が塩崎を抑えて先に回ったがターンが甘くなり、塩崎が冷静に内を突いて2着でゴールした。

レース後は「正直、回転の調整はうまくいっていなかった」と振り返った。それでも、すぐに「合えば回り足はいい。その回り足を生かして道中勝負で頑張る」と顔を上げていた。

予選は1着には届かなかったが、2着2回、3着3回、4着1回とベテランならではのしぶとさを発揮した塩崎。次は23年10月5日、捲りで優勝を飾った「第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」以来の2年3カ月ぶりの優出を狙う。臨戦態勢を整え、巧みにさばいて2連圏浮上を目指す。