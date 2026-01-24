広島・佐藤柳之介投手が２４日、侍左腕との刺激たっぷりの日々を明かした。今月、パドレス・松井の自主トレに初参加。「考え方、物の捉え方、日頃の生活…。何から何まで自分の基準のはるか上で。衝撃的で、野球人生の中でもない感覚でした」。それだけ約３週間の日々は濃密だった。

共通の知人がつないでくれた縁。３月のＷＢＣにも出場する松井の練習姿勢には驚かされたという。「なぜ、この練習をするのか、この順番なのか。どこを意識するのか、それが何につながるか…。細かい部分まで１００％理解しようとしていた」。ブルペンでも機器や動画と丁寧に向き合い試行錯誤を続けていた松井。「基準を上げないと。プロ野球で活躍するなら、世界基準で考えないといけない。１年目（のオフ）に行けて良かった」と感謝した。

ルーキーイヤーの２５年は、６登板（５先発）で１勝２敗、防御率３・６０。開幕１軍へライバルも多いが「競争に負けないように」と燃えている。この日は広島・廿日市市内の大野練習場でブルペン入りし、１７球を投げた。“世界基準”を実感した初めてのオフ。貴重な学びを飛躍につなげる。（直川 響）