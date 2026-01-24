全国高校スケート・アイスホッケー選手権第２日（２４日・栃木日光市霧降スケートセンターほか＝読売新聞社共催）――スピードスケートは女子３０００メートルで三井こころ（長野・東京都市大塩尻２年）が４分２５秒９８で制し、連覇を飾った。

男子１０００メートルも久保颯大（北海道・白樺学園３年）が１分１３秒３６で連覇。女子１０００メートルは村山夏愛（東京都市大塩尻２年）が１分２３秒８３で初優勝した。

三井こころが圧巻の優勝…女子３０００ｍ

中長距離の期待の星が女子３０００メートルで圧巻の優勝を飾った。来月開幕の世界ジュニア選手権代表に選ばれている三井は「世界で戦うなら、こういう大会で１位をとらないと戦えない」と高い意識で臨み、２位に７秒１８の大差をつけた。良いときの滑りを忘れないように、レースを終えるとノートにポイントを書き記しているという努力家。小学４年から始め、今では１０冊近くになる。「３０００メートルは海外の選手が強いけど、戦っていけるようになりたい」。２０３０年の五輪出場を目標に努力を続ける。