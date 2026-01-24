WWEの第三ブランド「NXT」所属の若手ケンダル・グレイが一本の試合シーン動画を投稿した。女子タッグ3WAYで怪力女子ザリアと攻防を展開し、芸術的な切り返し技を披露。自ら「無駄な動きなし」のキャプションを添えて紹介し、その新人らしからぬ動きで2500近い”いいね”を獲得した。

【映像】美女レスラー、“一瞬の無駄もない”斬新アクロバティック技

彼女が強調したのは技のインパクトよりも、その精度の高さである。一度はパワーファイターのザリアにクラッチからリフトされるものの、空中で体を入れ替え、フロントからDDTもしくはカッターぎみに落とす斬新な動き。技から技への移行を最小限の遅延で実行する高度なテクニックが必要とされる。WWE NXTの放送では捉えきれない、ある意味伝わりにくいシーンを、スローモーションと編集なしの連続した動きで提示し、素早さと正確性をアピールしてみせた。

ファンからも「ケンダルは驚くべきスキルの可能性を持っている」との声や、グラップリング強者を意味する「未来はグレイ・グラップスだ」、「だからあなたの動きがそんなに素早いんだ。最小限の動きには驚いた」「全く無駄なし。完璧」「私の好きなレスリングマシン」と称賛が並んだ。

近年国内外のSNSでも話題となっている「最近の技はどっちが掛けているか判らない」という論争のサンプルともいえる一幕である。この切り返しは様々なバリエーションを持つことでも知られる。初登場時は「どうなってるの？」「どこからダメージが入っているのか一瞬で理解できない」と賛否を呼んだものの、多くのファンからの熱烈な支持を得ていることから、精密で素早い試合運びが次世代のプロレススタイルとして受容されている証拠である。

