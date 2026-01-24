TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時30分に、大雪警報を関ケ原町に発表しました。またなだれ注意報を下呂市に発表しました。

【大雪警報】岐阜県・関ケ原町に発表 24日18:30時点

岐阜県では、25日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■関市
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■飛騨市
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■本巣市
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■郡上市
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■下呂市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて注意

■関ケ原町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日未明から25日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■揖斐川町
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■白川村
□大雪警報
　積雪　25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意